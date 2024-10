Tiro sportivo, una giornata di prova per prendere confidenza con la disciplina

Nuova iniziativa del Cats, il Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (Lamezia Terme) che attraverso i suoi istruttori dedicherà una mattinata all’accoglienza e all’apprendimento delle nozioni di base del tiro con la pistola e carabina.

Con la partecipazione ad una lezione teorica ed una prova pratica - è previso un tiro a 10 metri con pistola 25 colpi e tiro a 25 metri con carabina 25 colpi - gli appassionati potranno prendere confidenza con questa disciplina sportiva.

Per motivi di copertura assicurativa la partecipazione è subordinata al possesso della tessera CSEN o OPES in corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto può comunque sottoscriverla sul campo al costo di 5 euro.

La partecipazione è limitata ad un numero massimo di 10 persone ammesse alla lezione teorico-pratica, mentre per i minori, che comunque devono aver compiuto i 14 anni, è necessaria la presenza di un genitore.

Alla fine della prova pratica sarà consegnato un attestato di partecipazione e premiata la migliore prestazione con tesseramento gratuito per l’anno sportivo 2025.

Per chi vuole avvicinarsi e partecipare alla manifestazione può effettuare una prenotazione, con eventuale richiesta di chiarimenti, tramite in numero diretto dell’organizzazione, via WhatsApp al numero 376-1055582.