Bacia e palpeggia due minorenni in piazza, indagato per violenza sessuale

Con la grave accusa di violenza sessuale aggravata un uomo di Catanzaro è stato oggi sottoposto ad una misura cautelare: secondo le indagini, svolte dagli agenti della Polizia di Stato, avrebbero abusato di due ragazze minorenni.

I fatti sarebbero avvenuti in due distinti episodi, verificatisi a marzo e ad agosto scorsi, in una piazza del centro del capoluogo di regione, dove le giovani vittime stavano trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici.

In base a quanto finora ricostruito dagli investigatori l’uomo le avrebbe avvicinate col pretesto di una sigaretta, baciandole e palpeggiandole contro la loro volontà.

La misura a suo carico è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica locale.