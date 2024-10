Illeciti sulle armi: più cartucce di quante ne dichiara, denunciato

Un verifica sulle armi e sulle munizioni detenute ha portato i carabinieri di Rosario Valanidi, nel reggino, in località Ravagnese, dove da un controllo è emersa una difformità tra il numero di cartucce per fucile calibro 12 denunciate e quelle effettivamente possedute.

In particolare sono riscontrate quasi 50 cartucce a palla in più rispetto a quanto dichiarato dal titolare, che aveva omesso di denunciarne il numero corretto. Accertato l’illecito, i militari hanno sequestrato le munizioni in esubero e denunciato l’uomo in stato di libertà.

L’attività eseguita si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative dei Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, volte a contrastare proprio eventuali “irregolarità” sulla detenzione di armi; attività che si intensificano soprattutto in concomitanza con la stagione venatoria.