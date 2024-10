Lamezia. Accusato di rissa e oltraggio, sottoposto al Daspo Willy per tre anni

Nell’agosto scorso i Carabinieri di Lamezia Terme avevano arrestato in flagranza un quarantenne rumeno, residente nella città della Piana e con precedenti di polizia, accusato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa (QUI); fatti avvenuti nelle vicinanza di un di un esercizio pubblico cittadino, il “Tutankamon”.

Il Questore di Catanzaro, sulla base dei queste risultanze, ha emesso oggi ed a carico dell’uomo un provvedimento Dacur, il cosiddetto Daspo “Willy”, che gli impone per tre anni di non accedere e stazionare nelle immediate vicinanze dei negozi e locali pubblici dell’intera provincia.