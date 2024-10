Allacci abusivi alla rete elettrica, denunciati tre commercianti a Locri

Sarebbero stati realizzati almeno cinque anni fa i 3 allacci abusivi alla rete elettrica scoperti dai Carabinieri della Compagnia di Locri asseieme al personale tecnico dell'Enel, nel corso di una serie di sopralluoghi mirati nello stesso centro abitato dove erano emerse delle anomalie nei consumi energetici. I bypass scoperti, sequestrati preventivamente, avrebbero permesso di sottrarre una notevole quantità di energia elettrica.

A beneficiarne, due attività commerciali del posto. In particolare, come specificano i militari, si tratterebbe di una rivendita di prodotti surgelati ben avviata e di una società dedita alla lavorazione di infissi. In entrambi i casi, sarebbero stati accertati dei consumi elettrici irrisori, che hanno insospettivo i tecnici dell'Enel visti comunque gli elevati consumi registrati in zona.

Accertata la manomissione dei contatori ed i conseguenti artifizi per sottrarre la corrente elettrica, i militari hanno denunciato a piede libero 3 soggetti collegati alle suddette attività commerciali. Si lavora ora per stimare il valore dell'energia sottratta.