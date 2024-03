Arghillà, intensificati i controlli: 5 arresti e 12 denunce in un solo giorno

Intensificati i controlli nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria: nei giorni scorsi si è conclusa una estesa operazione interforza - svolta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza - nell'ambito delle operazioni "focus 'ndrangheta" ed "alto impatto", durante le quali è stato necessario anche il coinvolgimento della Polizia Municipale, della Polizia Metropolitana e dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di controllo si sono incentrate prioritarmente sul censimento anagrafico dei residenti, al fine di individuare alloggi occupati abusivamente ma anche collegamenti abusivi alla rete elettrica ed idrica. Nell'arco di una sola giornata, il 28 febbraio scorso, sono stati identificati e censiti ben 102 soggetti.

In tale circostanza, sono stati tratti in arresto 5 soggetti, in flagranza di reato, per furto di energia elettrica. Altre 12 persone invece sono state denunciate a piede libero per occupazione abusiva di alloggi popolari (di proprietà dell'Aterp) e per furto di acqua.

Le attività sinergiche con le varie forze dell'ordine ha poi portato alla rimozione di 13 carcasse di veicoli abbandonate su strada, di notificare 2 provvedimenti di espulsione a carico di cittadini extracomunitari irregolari, e persino di rinvenire 4 pistole (di cui 2 risultate essere giocattoli), 3 fucili, 2 coltelli e 409 munizioni di vario calibro.