Beccato a caccia nel giorno di “silenzio”, sequestrate migliaia di munizioni

Durante un controllo del territorio i carabinieri di Archi, nel reggino, con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Calabria, hanno denunciato a piede libero un uomo pizzicato mentre cacciava in una giornata di silenzio venatorio.

L’operazione, condotta in località Garniti, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di munizioni detenute illegalmente a casa del denunciato.

Nel dettaglio, sono state sequestrare circa 2300 cartucce a pallini di vario calibro, oltre 70 cartucce a palla calibro 22, quasi 120 cartucce calibro 22, circa 50 cartucce calibro 38 special e oltre 5 kg di polvere da sparo.

Nel corso della stessa operazione, grazie a una perlustrazione eseguita in località Fune, in un’area collinare nei pressi di un casolare abbandonato, i militari hanno ritrovato un fucile a doppia canna calibro 20 con la matricola abrasa e in perfetto stato di funzionamento e altre munizioni.