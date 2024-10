Incendio nel cantiere dell’ospedale della sibaritide: si indaga sulla natura del rogo

Foto: Facebook

Un violento incendio si è sviluppato, nella tarda mattinata odierna, all'interno del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale della sibaritide, in contrata Insiti a Corigliano-Rossano. Le fiamme si sono diffuse mentre all'interno del cantiere si trovavano gli operai al lavoro, che hanno subito lanciato l'allarme: nessuno sarebbe rimasto ferito.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno impiegato diverse ore a domare il rogo che, secondo una prima stima, potrebbe essere partire da un vano contenente del materiale di impiantistica. Distrutti numerosi materiali plastici, che hanno provocato una densa ed alta nube di fumo nero.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per tentare di identificare la causa scatenante del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista e non si conosce l'entità dei danni provocati alla struttura.