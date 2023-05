Cosenza, supermercato in pieno centro distrutto dalle fiamme: indagini in corso

È stato quasi completamente distrutto dalle fiamme un supermercato ubicato in pieno centro a Cosenza, precisamente lungo Via Panebianco. Non vi sarebbero dubbi sulla dolosità del gesto: la serranda è stata trovata alzata per metà, e l'incendio ha interessato gli interni dell'attività commerciale.

Sul posto sono giunti, notte tempo, i Vigili del Fuoco assieme alla Polizia: ingenti i danni (non ancora quantificati) alla struttura ed agli arredi. La Squadra Mobile di Cosenza sta ora indagando a tutto campo per tentare di far luce sulle dinamiche dell'accaduto, ma sopratutto per tentare di comprendere il movente del gesto.