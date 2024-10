Senza licenza somministravano farmaci scaduti: sospeso ambulatorio veterinario a Taurianova

Un ambulatorio veterinario di Taurianova è stato sospeso dopo un controllo svolto, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del Nas di Reggio Calabria affiancati dai veterinari dell'Asl reggina, impegnati nella verifica documentale dei centri dedicati alla salute degli animali.

In particolare, all'interno dell'ambulatorio sono stati rinvenuti numerosi farmaci scaduti, custoditi assieme a quelli di uso comune e dunque verosimilmente impiegati nelle cure quotidiane.Tutti i farmaci in questione sono stati prontamente sequestrati con conseguente denuncia penale nei confronti del medico veterinario gestore del centro.

Ma non solo: anche l'attività è stata sospesa temporaneamente, per via di alcune irregolarità. L'ambulatorio infatti non potrebbe ospitare animali per più di un giorno, ma in alcune sue aree, invece, era stato adibito abusivamente a luogo di lunga permanenza per animali malati o da custorie.