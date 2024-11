Off-road, 4x4: a Petronà il 17mo Raduno della Castagna

Il Petronà club 4X4 off-road, affiliato mif 4x4, organizza il 17mo Raduno della Castagna, ormai intramontabile evento nella Presila catanzarese per tutti gli amanti del fuoristrada.

L’appuntamento è per domenica 10 novembre nell’Oasi faunistica Manulata, sempre a Petronà. Alle 8 si apriranno le iscrizioni, che si chiuderanno alle 10. La colazione sarà offerta dal Club mentre il pranzo a sacco sarà a cura dei partecipanti mentre a fine percorso non mancherà la caldarrosta, con buon vino e un rinfresco per tutti gli amici in 4wd.

Il Club fa sapere che nella quota di iscrizione è compresa la colazione al mattino e un panino con bevanda a fine raduno solo per pilota e copilota. Per chi desiderasse assistere all’evento o fare da passeggero o altro, verrà allestito, a pagamento, uno stand enogastronomico.

Il Raduno è soft con varianti hard. Il percorso non sarà lungo, si stima di circa 15 km da fare in tranquillità per poter trascorrere una domenica tra buoni amici e condividere l’esperienza.

Quanto al percorso soft, non è adatto a suv. Sono obbligatorie gomme tassellate, strops e grilli e una buona conoscenza fuoristradistica. Nel percorso, in alcuni punti, potrebbero esserci sterpaglie e rovi con strofinamento di carrozzeria.

Nelle varianti facoltative hard sono obbligatori verricello funzionante, copilota a terra, strops, cintura allacciata ed è consigliabile anche l'uso del casco. Non tutte le prove hard saranno assistite.

La quota di partecipazione ad equipaggio e di 30 euro per i soci mif4x4 e di 45 euro per i non soci, comprensivi di assicurazione giornaliera; 30 euro per moto enduro, quad e atv comprensivi di assicurazione giornaliera