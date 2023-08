Piantagione di droga nascosta nel bosco, “tradita” dall’impianto d’irrigazione

I Carabinieri di Petronà e Sellia Marina, col supporto dei Cacciatori Calabria, hanno individuato in un terrendo della frazione di Arietta una piantagione di cannabis indica dove erano a dimora 176 piante altre tra il metro e mezzo ed i tre metri. La coltivazione, situata in un’area particolarmente impervia, era di difficile accesso e vicina al corso d’acqua del Tacina.

I militari, ad un anno dal ritrovamento di una piantagione simile in località Acquamolla, nel setacciare palmo a palmo le aree rurali che per la morfologia del territorio si prestano alla coltivazione di cannabis, hanno notato un tubo d’irrigazione che si sviluppava verso un’area particolarmente scoscesa e con fitta vegetazione, non caratterizzata dalla presenza di fondi agricoli.

Pertanto, insospettitisi, hanno seguito la condotta idrica, ritrovando la marijuana ben nascosta nel bosco. Lo stato di crescita delle piante e di maturazione delle infiorescenze, ormai pronte per essere raccolte, ha richiesto immediatamente l’estirpazione e il sequestro delle stesse per evitarne la raccolta.