Una sessantina di migranti soccorsi al largo della Locride, sbarcati a Roccella

La tensostruttura nel Porto di Roccella Jonica

Cinquantanove migranti - trentanove uomini, diciotto donne e due minorenni, di nazionalità per lo più afghana, irachena e iraniana - sono sbarcati oggi a Roccella Jonica, nel reggino, dopo esser stati soccorsi al largo del mar Ionio da una unità della Guardia Costiera.

Il gruppo viaggiava infatti ad alcune decine di miglia dalla costa su una barca a vela della lunghezza di una quindicina di metri, dopo esser partito una settimana fa dalla Turchia.

Una volta a terra gli stranieri sono stati sottoposti ai consueti controlli da parte dei sanitari e delle forze dell’ordine, per poi essere ospitati, momentaneamente, nella tensostruttura presente in porto. Due di loro hanno invece avuto bisogno di essere trasferiti in ospedale per degli accertamenti. Con quest’ultimo sbarco, i migranti fin qui giunti a Roccella, dall’inizio dell’anno, sono oltre i 1.7000.