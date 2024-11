Vela. Mediterranean Cup: seconda giornata, completate tre gare per flotta

La seconda giornata di regate della 38a edizione della Mediterranean Cup si è svolta oggi con grande entusiasmo e partecipazione. Circa 100 giovani atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita a un’intensa sessione di competizioni, suddivise nelle due flotte: juniores e cadetti.

Grazie alle condizioni meteo perfette, sono state portate a termine tre gare per ciascuna flotta, offrendo spettacolo e adrenalina. Nella flotta Juniores, la classifica della giornata vede al primo posto Luca Ottolino, seguito da Gianmarco Russo e Ludovico Maria Quintiliani, rispettivamente al secondo e terzo posto. Per quanto riguarda i cadetti, la classifica è guidata da Diego Marcantonio, seguito da Giosuè Cannavò e Matteo D’Addabbo.

Le vele colorate delle piccole derive hanno animato le acque dello Stretto di Messina, regalando uno spettacolo unico ai curiosi e agli spettatori presenti.

L'evento è organizzato dal Circolo Velico Reggio, in collaborazione con la FIV, la Federazione Italiana Velam e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

La Mediterranean Cup continua a rappresentare un'importante occasione di crescita per i giovani velisti e per la promozione della vela a livello nazionale. La classe Optimist, in particolare, è la più diffusa al mondo, poiché rappresenta il primo passo per molti giovani agonisti nel mondo della vela.

La competizione prosegue domani, con un’altra giornata di regate e un’attesa crescente per scoprire chi conquisterà i titoli di quest’anno. Il programma di domani prevede lo skipper meeting, a seguire la partenza delle regate e, nel pomeriggio, la cerimonia di premiazione.

I RISULTATI JUNIORES

1. Luca OttolinoM

2. Gianmarco Russo

3. Ludovico Maria Quintiliani

I RISULTATI CADETTI

1. Diego Marcantonio

2. Giosuè Cannavò

3. Matteo D’Addabbo