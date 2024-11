Tragico scontro sulla 106. Auto e moto vanno a fuoco, un morto

(Foto: Basta Vittime sulla 106)

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio lungo la statale 106 jonica, esattamente in contrada Torricella di Corigliano-Rossano nel cosentino.

Un violento scontro, presumibilmente frontale, e per cause che sono ancora in fase di accertamente, ha coinvolto due mezzi, una moto ed un’aut, una Fiat.

A seguito dell’impatto, che da quanto appreso ha causato la morte di una persona ed il ferimento grave di altre due, i veicoli hanno preso fuoco.

Inevitabili i disagi alla circolazione nel tratto interessato, rimasto bloccato in entrambe le direzione. Sul posto stanno operando oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

(in aggiornamento)