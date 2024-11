Polistena. Tenta un furto all’interno di un supermercato: arrestato in flagranza

E' stato notato mentre si aggirava all'esterno di un noto supermercato con fare sospetto, facendo preoccupare diversi passanti che, al contempo, sentivano suonare l'allarme dell'attività commerciale.

È stato così colto in flagranza di reato un giovane marocchino, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da diversi precedenti, ed attualmente ricercato per essere evaso da un centro di espulsione.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Polistena, avrebbe rotto il vetro di una porta d'emergenza con un mattore, riuscendo ad intrufolarsi nel negozio e rubare così numerose bottiglie di alcolici. Lo stesso è stato sorpreso proprio mentre tentava di prendere altre bottiglie, ed è stato arrestato mentre si trovava ancora nel supermercato.

Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Palmi.