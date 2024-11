Settore edile, scattano gli aumenti nella provincia cosentina: soddisfatta Fillea

Ieri, presso gli uffici di Ance di Cosenza è stato sottoscritto il verbale di accordo sindacale per l’elemento variabile della retribuzione (Evr) per i lavoratori delle aziende edili operanti sul territorio cosentino. Questo accordo prevede l’aumento in busta paga per tutti gli addetti al settore edile. “Come Fillea CGIL Calabria e Fillea CGIL territoriale Cosenza Pollino salutiamo positivamente e con soddisfazione la sottoscrizione di questo accordo, in quanto dimostra che un confronto serio, leale e soprattutto democratico tra le parti porta a risultati concreti” hanno dichiarato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, e il segretario generale della Fillea CGIL territoriale Cosenza Pollino, Giuseppe De Lorenzo. L’accordo è stato sottoscritto dall’Ance di Cosenza, sezione costruttori edili di Confindustria Cosenza, rappresentata dal presidente Giuseppe Galiano e dal direttore di Confindustria e Ance Cosenza Rosario Branda, insieme alle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Questa intesa interessa circa 8 mila lavoratori, tra impiegati e operai, e prevede un’erogazione pari al 100% della percentuale stabilita dall’articolo 1 del contratto collettivo integrativo provinciale. L’accordo prevede un incremento mensile che andrà da un minimo di 34,41 euro per i lavoratori di 1° livello a un massimo di 67,22 euro per quelli di 7° livello, con tassi di aumento calcolati sulla base delle ore lavorate. Questi aumenti, che saranno riflessi in busta paga a partire da ottobre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, rappresentano un sostegno significativo per le famiglie dei lavoratori del settore edile, duramente colpite dall’inflazione degli ultimi anni. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo accordo che permetterà agli addetti del settore edile della provincia di Cosenza di vedere le loro buste paga più pesanti già a partire dalla mensilità di ottobre. La firma di questo accordo dimostra che, quando si instaurano buone relazioni tra le parti, i risultati non tardano ad arrivare”.

Nei prossimi giorni, la Fillea CGIL Calabria nelle assemblee già organizzate dalla struttura territoriale per lo sciopero generale indetto per il 29 novembre 2024, in tutti i cantieri e nei posti di lavoro, illustrerà ai lavoratori le ragioni dello sciopero e le migliorie salariali contenute nell'accordo sottoscritto ieri.