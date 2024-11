Motori: ad Altomonte piloti da tutta Italia per la finale nazionale Slalom

Piloti a rapporto per il 5° Slalom Città di Altomonte Coppa Roggiano Gravina che quest'anno, dall'8 al 10 novembre, unirà le comunità principali della Valle dell'Esaro sotto il segno dello sport e non solo. La gara è valida per il trofeo Challenge Slalom Calabria e per il Trofeo Leonardo Elia oltre che per il VII Memorial Vittorio Minasi e V Trofeo Mario Verta.

Si parte venerdì 8 novembre alle ore 17 con il consueto tour enogastronomico, insieme alle bellissime auto storiche, che quest'anno coinvolgerà il Comune di San Marco Argentano e immancabilmente Altomonte, per terminare a Roggiano ancora una volta in una vera e propria festa all'insegna dei valori dello sport e della cultura dei sapori del territorio.

Sabato 9 novembre, invece, iniziano le verifiche tecniche per i piloti al Palazzetto dello Sport di Altomonte mentre, alle 21.30 presso il Salone Razetti sempre ad Altomonte, saranno presentate le squadre finaliste Trofei d'Italia Slalom.