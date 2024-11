Magna Grecia Comics, sabato la cerimonia del Premio Nazionale di Graphic Novel

Illustrazione di Fabiana Fiengo, disegnatrice della Sergio Bonelli Editore

Si terrà sabato prossimo, 16 novembre, alle 17, nella sede della Lega Navale di Crotone (in Via Molo Sanità, 2) a Crotone, la cerimonia di premiazione della Prima Edizione del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”.

Un evento unico nel suo genere che celebra l'eccellenza della graphic novel italiana, valorizzando l’arte e il talento nel panorama della narrativa illustrata.

Durante la serata saranno premiati i primi tre classificati della prima edizione: si tratta di “Nato in Iran” di Majid Bita, edito da Canicola Edizioni; “L’inganno della Memoria” di Gianluca Arrighi (Autore), Marco Serravalle e Roberta Ferrigno (Illustratori), edito da Giallo China; e “Munch” di Marco Ferrandino e Germano Massenzio, edito da Douglas Edizioni.

Inoltre, verrà riconosciuto il talento emergente della giovane fumettista Fabiana Fiengo, premiata come Miglior Fumettista Emergente 2024.

In onore del celebre cantautore crotonese Rino Gaetano, la Fiengo consegnerà una stampa originale a lui dedicata alla Presidenza della Lega Navale di Crotone. L'opera sarà esposta accanto all'ukulele originale di Gaetano, creando un legame simbolico tra l’arte del fumetto e la tradizione musicale locale.

A margine della premiazione, verranno svelate in anteprima le novità per l’edizione 2025 del premio, anticipando i prossimi passi di questa manifestazione in continua crescita.