Gli avvocati “Scombinati Disposti” di nuovo sul palco per l’Ospedale di Crotone

Il “Comitato Note Fuori Udienza”, composto dagli avvocati Roberto Stricagnoli, Serafina Cavaliere, Caterina Marano, Pasquale Montesano e Pina Notarianni presenta la quarta edizione del concerto di beneficenza che si terrà martedì prossimo, 19 dicembre prossimo, alle 19, al Teatro Apollo di Crotone.

Quest’anno, l’intero incasso sarà devoluto al reparto di Microcitemia che rappresenta il punto di riferimento vitale per la gestione delle talessemie e delle emoglobinopatie dell’intera regione. Il reparto, infatti, riveste una importanza strategica e annovera, purtroppo, nell’alto numero di pazienti anche numerosi minori.

Il Concerto “Note Fuori Udienza” è un evento che sta riscuotendo ormai da anni il plauso collettivo e l’apprezzamento da parte dell’Avvocatura crotonese, degli Ordini professionali, degli Enti locali, degli imprenditori e della società civile intera.

Lo scorso anno è stato un concerto dedicato alla donna, alla vita, all’amore, che ha registrato il sold-out con un incasso di tredicimila euro, somma tutta destinata al reparto di ginecologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio Crotone, consentendo l’acquisto di una vasca per il parto in acqua, la prima in Calabria.

Donazione che ha segnato la realizzazione di un sogno e il coronamento di un bisogno inseguito da anni e che il Comitato, agendo d’intesa con il dirigente del reparto e la direzione dell’ASP, è riuscito a concretizzare.

Una iniziativa, quella del concerto, che coinvolge diversi Avvocati del Foro crotonese, con lo scopo di sensibilizzare la società civile sulle esigenze primarie del territorio, cominciando appunto dal diritto alla salute. Da qui, dunque, la scelta di supportare l’Ospedale di Crotone con aiuti concreti e immediati.

Gli avvocati che si esibiranno, accumunati sotto il nome di “Scombinati Disposti” sono: Francesco Arrighi, Giovanni Arone, Serafina Cavaliere, Renzo Cavarretta, Francesco Chiaranza, Maurizio Cortese, Pietro Durante, Alessandra Galdieri, Antonio Grassi, Francesco Laratta, Pasquale Montesano, Luigi (Gino) Morrone, Pina Piperio, Raffaella Proietto, Pasquale Ribecco, Francesco Sacco, Roberto Stricagnoli, Luigi Quintieri.

Importante anche quest’anno è il supporto del Liceo Musicale del Gravina che ha messo a disposizione l’uso gratuito dei locali e la collaborazione di Antonella Marazziti che presenterà la serata.

Una grande sfida, per questi avvocati che come tante note, fuori dalle aule d’udienza, danno espressione a questa bellissima canzone chiamata … solidarietà. Diversi sono già i Comuni e numerosi gli sponsor della provincia che si apprestano a patrocinare economicamente l’iniziativa.