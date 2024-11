Maltrattamenti, abusi e violenze su moglie e figli: allontanato marito violento

Si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di maltrattamenti in famiglia, con violenze ed abusi quotidiani a danno della moglie, degenerati nel momento in cui la vittima aveva espresso la volontà di interrompere la relazione. Un copione purtroppo noto, che questa volta ha portato all'arresto di un quarantacinquenne di Taurianova.

La vittima infatti si è recata dai Carabinieri della stazione locale per denunciare gli anni di vessamenti ed umiliazioni, tra percosse, offese e minacce avvenute anche alla presenza dei figli minorenni della coppia.

Situazione peggiorata nel momento in cui la stessa ha espresso la volontà di lasciare il marito, che ha così aumentato la propria brama di possesso.

Acquisiti i necessari elementi e confermate le circostanze denunciate, i militari hanno così fermato l'uomo notificandogli un divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Taurianova.