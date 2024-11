Finte assicurazioni online, scoperta truffa nel reatino: denunciato un crotonese

Sarebbe riuscito a farsi ricaricare oltre 600 euro su una carta prepagata con la scusa di rinnovare una polizza assicurativa in scadenza, per poi far perdere le proprie tracce. Ma non è bastato, perchè dopo qualche settimana di indagini gli agenti della Questura di Rieti lo hanno identificato e denunciato per truffa aggravata.

Si tratta di un quarantasettenne crotonese già noto alle forze dell'ordine e "specializzato" nelle finte assicurazioni online, avendo analoghi precedenti in materia commessi con lo stesso modus operandi. Un sistema semplice: adescata la vittima (in questo caso, un uomo residente nel reatino) grazie all'uso fraudolento di marchi e loghi di vere società di assicurazione, questa veniva contattata prima tramite email - con la quale si forniva una sorta di preventivo - e poi telefonicamente, durante il quale si concordava il pagamento.

La vittima però, dopo aver ricaricato oltre 600 euro sulla carta del finto agente, ha atteso invano il contratto assicurativo per diversi giorni, finchè, contattando la vera società, si è reso conto della truffa, denunciando il tutto agli agenti. Questi hanno dunque rintracciato il soggetto, residente a Crotone, denunciandolo a piede libero.