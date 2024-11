Girifalco, il capitano dei Carabinieri ospite del secondo appuntamento di “CuoreMio”

Sarà il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Girifalco, Pasquale Cuzzola, il protagonista del secondo appuntamento di "CuoreMio", il percorso proposto dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile e sposato dall'amministrazione Comunale di Girifalco su iniziativa del vicesindaco Alessia Burdino.

Tema dell'incontro, previsto per domani 14 novembre alle ore 17.30 nella sala del Consiglio Comunale di Girifalco, sarà il "Il bullismo non deve essere un segreto..."; il ciclo di incontri che, culminerà il 22 novembre con il tema "Vivere e lavorare insieme per il bene comune e il benessere reciproco" ha la finalità di accompagnare e aiutare adolescenti e giovani ad aumentare le proprie conoscenze riguardanti le relazioni interpersonali e l'affettività.

"In un’epoca - concludono i promotori - in cui le cronache quotidiane ci pongono di fronte a temi di grande rilevanza, è fondamentale riflettere sull'importanza del rispetto di sé e degli altri.

Questo percorso offre uno spazio sicuro per confrontarsi e approfondire questi argomenti, contribuendo a costruire relazioni sane e consapevoli. Gli incontri si terranno, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nella sala del Consiglio Comunale in Piazza Umberto I a Girifalco".