Scontro tra tre Tir sulla A2: tre feriti, autista incastrato tra le lamiere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Violento incidente stradale alle prime luci del giorno di oggi sull’autostrada A2 del mediterraneo, nel tratto cosentino, al km 289, in direzione sud dopo lo svincolo di Altilia Grimaldi.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti ed il bilancio è di altrettante persone ferite, una della quali è rimasta incastrata nell’abitacolo di uno dei camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Cosenza e Lamezia Terme, supportati da una autogrù, che hanno innanzitutto estratto dalla lamiere il malcapitato per poi affidarlo al personale sanitario del Suem118 per le prime cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale.

Intervenuto anche un elisoccorso insieme agli uomini della Polizia stradale per i relativi rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ed il personale dell’Anas per la gestione alla viabilità e quanto di competenza.

L'autostrada, nel tratto interessato dal sinistro, è attualmente chiusa al transito e lo resterà ovviamente fino al termine delle operazioni di soccorsi e di messa in sicurezza dell’area.

Intanto, anche un altro “pezzo” dell’A2 è bloccato anch’esso, in particolare in direzione nord, al km 348,200, fra Sant’Onofrio e Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, a causa di un incidente di un mezzo pesante posizionatosi di traverso. Anche qui sono intervenute le squadre Anas e la Polstrada per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.