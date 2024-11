Maratona di New York, brilla anche il vigile del fuoco crotonese Giuseppe Petrone

Giuseppe Petrone

Tra i 2400 italiani in gara alla 53a edizione della Maratona di New York, tenutasi ai primi di novembre nella Grande Mela, c’era anche Giuseppe Petrone, vigili del fuoco in servizio presso il Comando provinciale di Crotone.

Petrone, maratoneta da meno di due, anni ha voluto mettersi alla prova affrontando e tagliando il traguardo, nel tempo di 4 ore e 9 minuti, della competizione che, partendo da sotto il Ponte di Verrazzano, attraversa Brooklyn, Manhattan per poi terminare a Central Park, con tutta la spettacolarità che questi luoghi offrono.

Per la realizzazione di questo sogno, Petrone, oltre al supporto di tutta la famiglia, ha ringraziato tutti i colleghi dei Vigili del Fuoco pitagorici per averlo incoraggiato offrendogli ampi spazi di tempo per gli allenamenti nei mesi precedenti all'evento.

Il Comandante Summa, insieme a tutto il personale di Crotone si sono congratulati per l’ottima prestazioni ed il traguardo raggiunto.