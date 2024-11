Nuova perturbazione in arrivo: attesi forti venti di burrasca su tutta la Calabria

È in arrivo una nuova perturbazione che colpirà le regioni meridionali e parte del centro Italia, con forti venti di burrasca che imperverseranno sin dalle prossime ore. Lo rende noto il dipartimento di Protezione Civile nazionale, che ha diramato un'allerta gialla su Campania ed Umbria, nonchè su parte di Calabria, Basilicata, Lazio ed Abruzzo.

Attesi dunque forti venti che colpiranno prevalentemente l'area tirrenica, provocando anche possibili mareggiate con conseuenti criticità idrogeologiche ed idrauliche. Un peggioramento che arriverà già questa notte e dovrebbe perdurare almeno fino a domani sera, quando la situazione si ristabilizzerà.

Non sono attese piogge sparse, ma sono possibili rovesci isolati anche a carattere temporalesco, nonchè un'intensa attività elettrica. La perturbazione interesserà comunque tutto il paese, da nord a sud, con cieli nuvolosi e venti freschi.