Al via la seconda edizione degli Stati Generali sulla violenza di genere, organizzati dall’Osservatorio della Regione Calabria che analizza il fenomeno.

“Ginestra” continua ad essere il claim dell’evento, teso a significare la forza e il coraggio delle donne che si affrancano dalla violenza maschile. Gli Stati generali avranno luogo a Catanzaro presso la Cittadella Regionale, il prossimo 21 novembre, a partire dalle 8.45.



La sessione mattutina dei lavori presenta in scaletta i saluti delle autorità e la composizione dei tavoli tecnici sulla tutela dei minori vittime di violenza assistita e la violenza agita nei confronti delle donne affette da disabilità.



Alle 11 è indetta inoltre la conferenza stampa di presentazione e firma di un protocollo finalizzato all’acquisizione di un metodo coordinato di raccolta e monitoraggio dei dati sulla violenza nei confronti delle donne e per cui è attesa la larga partecipazione delle principali Istituzioni calabresi.



Alle h 15.30 è invece previsto l’avvio di una ricca sessione pomeridiana che vedrà la realizzazione della tavola rotonda dal titolo “Violenza di genere a processo: dati, stereotipi e narrazione”.



A seguito di un anno di lavoro e di studio intensi, l’Osservatorio si propone di mettere a sistema metodi per la raccolta dei dati sulla violenza di genere e creare un sistema completo e integrato di buone prassi, così come richiamato dalla Convenzione di Istanbul in materia.

L’accreditamento dell’evento presso gli ordini professionali vuole rappresentare il coinvolgimento e la volontà di costituire una rete con tutte le categorie professionali che si spendono su questo versante. Auspichiamo che questa giornata possa segnare il passo di un impegno sempre più allargato da parte di tutti i cittadini.