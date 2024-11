Lavori su condotta Sorical, nuova interruzione idrica a Crotone

La prossima settimana per la città di Crotone inizierà senza acqua. Lo rende noto il Comune, che tramite un comunicato spiega di un intervento necessario da parte della Sorical sull'adduttrice principale dell'impianto del Neto, che serve il principale serbatoio della città (quello di Vescovatello alto).

Per riparare il danno sarà necessario interrompere completamente la fornitura idrica, tra le 8:00 e le 17:00 del prossimo 25 novembre. Tale interruzione provocherà la mancanza d'acqua in molte zone della città dalla tarda mattinata, verosimilmente dalle 11:00 in poi, fino al completamento dei lavori.

Attesi disagi un po' in tutta la città, specialmente: Tufolo-Farina, Centro storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro, Poggio Pudano.