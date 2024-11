Uno Smash contro la Poliomelite: Crotone scende in campo insieme al Rotary

Domenica 24 novembre , presso il Centro Sportivo Academy, si è svolto un Torneo di Padel a scopo benefico promosso dal Rotary Club di Crotone. L’iniziativa, nata per sostenere la campagna globale “End Polio Now”, progetto storico del Rotary International che ha come scopo raccogliere fondi per l’eradicazione della poliomielite dal mondo, ha riscosso grande partecipazione e consensi.

Numerose le coppie che si sono sfidate sul campo con entusiasmo, contribuendo con il loro impegno sportivo e solidale alla raccolta di una cifra considerevole 2.280 euro che serviranno per vaccinare ben 17.000 bambini contro la poliomielite, una malattia che, grazie a progetti come "Polioplus", è sempre più vicina a essere debellata a livello mondiale.



Determinante il supporto degli sponsor che hanno affiancato il Rotary Club nell’organizzazione di un evento che ha unito sport e solidarietà in una cornice di amicizia e collaborazione.



Il presidente del Rotary Club di Crotone Maria Fontana Ardito ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo torneo rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere uno strumento di solidarietà. Ringraziamo tutti i partecipanti e gli sponsor che hanno reso possibile questa giornata straordinaria comprendendo l’importanza della finalità. Manca poco per eradicare la poliomielite dal mondo e nessuno di noi deve mollare la presa in vista del traguardo”



Un successo che lascia il segno e che pone le basi per rendere questo appuntamento un evento ricorrente nel calendario sportivo e benefico della città.