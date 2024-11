Lago. Pista abusiva realizzata in zona vincolata, una denuncia

I carabinieri Forestale di Longobardi hanno denunciato il proprietario di un terreno di Lago per violazione alla normativa ambientale. Il tutto è partito da un controllo in località Aria di Lupi del piccolo centro del cosentino, su di una area boscata dove erano stati effettuati dei movimenti terra.

Dalle verifiche è merso che nella zona era stata anche realizzata una ripulitura dai rovi e da quant’altro era presente sul terreno e che era stata aperta una strada-pista lunga circa cento metri.

Lavori, questi, che sarebbero stati realizzati senza le dovute autorizzazioni, essendo inoltre l’area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e sismico.

Da qui la denuncia dell’uomo per “lavori effettuati in assenza di autorizzazione”, e “Danneggiamento” col sequestro penale preventivo d’urgenza della pista realizzata; elevata anche una sanzione amministrativa per il movimento terra.

A parte questo servizio, i Carabinieri di Longobardi hanno anche denunciato un uomo del posto per abbandono di rifiuti e combustione illecita degli stessi.

Lo stesso è stato identificato grazie alle riprese video effettuate col drone della Regione Calabria impegnato nella campagna di prevenzione “tolleranza zero”.

Una volta avvistato e avvertiti i militari quest’ultimi sono giunti prontamente sul posto e hanno constatato il reato e identificato il trasgressore che stava bruciando i rifiuti in una via cittadina di Longobardi.