Luminarie e giocattoli di Natale pericolosi, sequestrati oltre 550 mila articoli

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Con l’avvicinarsi delle prossime festività natalizie, i finanzieri cosentini stano intensificando i controlli per prevenire e contrastare la vendita di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, ed in questo contesto hanno sequestrato oltre mezzo milione di luci di natale, giocattoli ed articoli vari a tema, risultati carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e potenzialmente dannosi per gli acquirenti.

L’attività, svolta sia nel capoluogo che in altri comuni della provincia, ha portato le fiamme gialle in diverse attività commerciali che vendevano appunto prodotti di Natale.

Nel corso degli interventi, i Baschi Verdi hanno così ritrovato luminarie, di varie forme e colori, e giocattoli tutti senza le prescrizioni di sicurezza e trasparenza a tutela del consumatore, in violazione del Codice del Consumo.

La merce non conforme alla legge sarebbe stata potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori e avrebbero esposto gli acquirenti al rischio di incidenti, a causa del potenziale surriscaldamento delle guaine protettive delle luminarie.

Altrettanto pericolosi, in particolare per i bambini più piccoli, gli articoli funzionanti elettricamente ed i giocattoli senza le informazioni obbligatorie per la commercializzazione e l’utilizzo corretto.

A conclusione dell’operazione i legali rappresentanti delle due società sono stati segnalati alle Autorità competenti per l’accertamento delle conseguenti violazioni amministrative e la confisca dei prodotti non sicuri.