Vuole soldi, aggredisce il fratello e sfascia il bancone: arrestato per estorsione

Un 48enne è stato arrestato in flagranza per estorsione dagli agenti del commissariato di polizia di Polistena e Gioia Tauro intervenuti in un negozio di fiori di quest'ultimo centro.

A chiamare il 112 era stato il fratello dell’uomo che ha raccontato agli agenti che quest’ultimo si era presentato nell’attività intimandogli di dargli dei soldi, minacciando altrimenti di danneggiare tutto il locale.

Di fronte al rifiuto, il 48enne aveva afferrato per il collo il fratello, rompendo una parte del bancone con un’ascia che era nel negozio. La vittima, impaurita, gli aveva così dato cento euro. L’arresto è stato poi convalidato e per l’uomo sono stati disposti i domiciliari.