Operazione Grecale, la soddisfazione del Sap crotonese

"Il SAP di Crotone esprime il proprio plauso e riconoscimento al dirigente ed ai colleghi della Squadra Mobile di Crotone per l'eccezionale operazione di polizia denominata Grecale, che ha portato all’esecuzione di 49 misure cautelari a carico di un gruppo criminale operante nel capoluogo".

Così in una nota la segreteria provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia della provincia di Crotone, che "ritiene necessario ricordare alla comunità crotonese che è solo grazie ai sacrifici personali ed alla passione per il proprio lavoro, che gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno effettuato questa importante operazione".

"Il SAP vuole sottolineare che i colleghi sono un esempio di dedizione e senso del dovere, chiaro modello di legalità per chi è chiamato a vigilare quotidianamente al rispetto delle regole ed al contrasto ad ogni forma di criminalità. La Segreteria Provinciale auspica che il Ministro dell’Interno comprenda gli sforzi che gli operatori di Polizia compiono ogni giorno in questi territori martoriati dalla criminalità organizzata, riconoscendo la necessità di potenziare ed implementare la presenza di uomini e donne in questi uffici, e dando loro anche la giusta gratificazione economica" viene affermato in conclusione. "Grazie a tutti gli operatori per il loro straordinario servizio".