Sequestro lido Sabbia d’Oro, Gup chiude la vicenda: titolo di occupazione era legittimo

Il titolo di occupazione del lido Sabbia d’Oro è legittimo: termina così la vicenda giudiziaria che ha interessato una delle strutture balneari più frequentate ed attrezzate della costa di Corigliano-Rossano.

Al termine dell’udienza in camera, ed in accoglimento delle tesi sostenute dal legale dell’attività, l’avvocato Ettore Zagarese, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari ha dunque pronunciato la decisione di non luogo a provvedere disponendo così l'archiviazione degli atti essendo insostenibile, così in un passo della motivazione, la non legittimità del titolo occupativo.

Il noto locale, lo scorso anno, era stato sequestrato (QUI) proprio a seguito di presunte violazioni e contestazioni legate all'abusivismo e all'assenza di autorizzazioni.

Il provvedimento, impugnato dal difensore, era stato di poi annullato dal Tribunale della Libertà di Cosenza che aveva ritenuto la non sussistenza di ipotesi legittimanti il sequestro. Ora la decisione ultima mette definitivamente fine alla vicenda.