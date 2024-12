A Crotone una ruota panoramica di oltre quaranta metri

In occasione delle festività natalizie sta per arrivare a Crotone, un’imponente ruota panoramica di oltre quaranta metri, una delle più alte in Italia.

É dotata di ventisei cabine di cui una per persone con disabilità. L’impianto inizierà ad essere montato in Piazzale Nettuno il prossimo mercoledì 4 dicembre.

Saranno necessari alcuni giorni per le operazioni di montaggio e collaudo prima che possa essere messa in esercizio. Rimarrà in città per circa un mese insieme ad altri intrattenimenti ludici.

L’area è stata selezionata tenendo presente la necessità di utilizzo di area asfaltata in zona centrale senza impattare particolarmente sulle ulteriori aree parcheggio in zona centrale maggiormente utilizzate durante il periodo natalizio.