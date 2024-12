Simeri Crichi. Incendiato camion rifiuti, Sindaco: “Gesto deplorevole, porte chiuse alla criminalità”

Un mezzo per la raccolta dei rifiuti differenziati è stato dato alle fiamme a Simeri Crichi, nel Catanzarese. È accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, nella periferia del paese, dove il veicolo era parcheggiato.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per estinguere le fiamme che hanno avvolto la sola parte anteriore del camion, interessando il vano motore e l’abitacolo.

Un gesto che il sindaco della cittadina, Davide Zicchinella, ha definito “deplorevole”, condannandolo fermamente: “lavoreremo non solo offrendo il nostro contributo per individuare i responsabili, ma mantenendo ancora più forti gli anticorpi per far sì che questa nostra comunità continui a rimanere ad essere la bella comunità che è” ha poi aggiunto.

Il primo cittadino fa sapere di aver chiamato stamani il titolare della ditta che gestisce la differenziata a Simeri Crichi: “Parliamo di un’azienda - ha detto ancora Zicchinella - che gestisce più di 15 cantieri con quasi 200 mezzi in circolazione. Non era mai succe ssa una cosa del genere, anche per questo il titolare era molto mortificato. Ho sentito anche il caposquadra ed il Comandante dei Carabinieri della stazione di Simeri Crichi per comprendere la dinamica dei fatti e, come è comprensibile, vi è un'indagine in corso”.

“È un fatto increscioso che mi colpisce molto - ha spiegato poi il sindaco - perché la nostra Amministrazione sta portando avanti, con grande tenacia, un'azione che mette alla porta personaggi e persone di dubbia moralità. Abbiamo fatto e facciamo della legalità la nostra bandiera più importante, il primo punto del nostro programma amministrativo”.

Il primo cittadino vuole lanciare un chiaro messaggio: “se c’è qualcuno che possa pensare che attraverso questi gesti, attraverso la forza, attraverso atti violenti, possa trarre dei vantaggi per se o per l'organizzazione a cui appartiene, qui troverà le porte chiuse e troverà un Comune che - come io mi auguro - se verranno trovati responsabili di questo gesto, non solo si costituirà parte civile ma sarà parte attiva contro queste persone. Il Comune di Simeri Crichi - ha aggiunto Zicchinella - grazie all'azione giudiziaria che lo ha coinvolto negli scorsi mesi, ha avuto una bella pulizia. Oggi è un Comune libero e non vogliamo assolutamente tornare indietro rispetto a questo”.

“Ringrazio ancora il titolare dell'azienda per il lavoro che sta facendo, raggiungendo importanti risultati in termini di raccolta differenziata e bonifica del territorio. Oggi voglio che passi un messaggio di speranza e non di depressione: continueremo a lavorare con grande serenità e con grande forza”, ha concluso il primo cittadino.