Mirto-Crosia, la banda musicale celebra il centenario della morte di Puccini

Il palateatro comunale” G. Carrisi” di Mirto ha ospitato un piacevole e interessante evento: “100 anni dalla morte di Puccini”. Si è trattato di un’iniziativa promossa dall’Istituto musicale Donizetti di Mirto Crosia e strutturata con cura dalla Banda musicale Giacomo Puccini - Città di Crosia e che ha visto la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Crosia. Alla proposta culturale hanno partecipato gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Si è trattato di un omaggio alla musica e una dimostrazione di come note, scuola, cultura e tradizione possano stare insieme.

Una sintesi perfetta tra passione e formazione. La banda “Puccini” ha dedicato alle suddette classi dell’Ic di Crosia e alla cittadinanza presente, un concerto per ricordare il grande genio della musica a 100 anni dalla sua scomparsa. “Lo spettacolo - ha commentato il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello - ha raccontato di musica, cultura, e di condivisione che ha appassionato tutti i presenti>>.

Il Primo cittadino ha ringraziato il presidente della banda, Giuseppe Greco, per aver organizzato con dedizione e professionalità questo appuntamento che ha saputo coniugare tradizioni del territorio con la genialità internazionale di questo grande musicista”. Al Palateatro infatti gli studenti e tutti i presenti hanno potuto deliziare non solo l’udito ma anche il palato. Sono stati serviti grano grattato e nuvole fritte, ricordando i piatti “poveri” della tradizione, durante uno show cooking offerto dallo chef Pierino Boccuti di Calopezzati.

Entusiasmo da parte della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Rachele Anna Donnici, che ha messo in risalto come “la proposta di questo evento colga pienamente l’esigenza della scuola di dare ulteriori competenze e conoscenze ai ragazzi. Gli alunni – ha aggiunto la ds - hanno gradito molto. D’altronde, conoscere la musica significa anche avere un angolino, un rifugio, dove far leva nei momenti di bisogno. Aspetto, quest’ultimo, che per gli adolescenti è molto importante”.

L’orchestra è stata diretta dal maestro Giorgio Scavello insieme al direttore ospite M° Simone Emiliano Pasculli., con la partecipazione attiva del soprano, M° Rosa Antonucci e del tenore, M° Moreno Montalto. Al presidente della banda “Giacomo Puccini” di Mirto, Giuseppe Greco, non sono mancate parole di ringraziamento verso la dirigente Donnici per aver coinvolto gli alunni in questo appuntamento musicale, dei Carabinieri e dell’Associazione “Cuori colorati”, per aver messo a disposizione l’ambulanza, in caso di bisogno. Lo stesso Greco ha evidenziato che a seguito delle richieste che stanno pervenendo, l’iniziativa vedrà interessati altri istituti, anche, di altri comuni del territorio”.