Celebrata Santa Barbara al distaccamento dei Vigilfuoco di San Giovanni in Fiore

Giorno 4 dicembre presso il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore si sono tenuti i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo. Alla presenza di circa 100 bambine e bambini delle scuole elementari, i pompieri sangiovannesi si sono cimentati in attività dimostrative della loro preziosissima attività di soccorso. Una giornata importantissima per avvicinare i cittadini e soprattutto i più piccoli a quelli che sono i momenti quotidiani che vivono i valorosi vigili del fuoco.

Il distaccamento di San Giovanni copre uno dei territori più vasti dell’intera regione, molto complesso dal punto di vista dell’orografia e distante parecchi chilometri dai comandi VVF più vicini, che sono Cosenza e Crotone. Un presidio di soccorso indispensabile per la Sila e la PreSila che nel corso degli anni ha provveduto ad effettuare migliaia di interventi per incendi boschivi, incendi di abitazioni o di automezzi, soccorso e ricerca persone smarrite, incidenti stradali, recupero animali, verifiche e messa in sicurezza, attività per eventi e calamità naturali oltre che interventi per una miriade di altre situazioni di pericolo e di rischio.