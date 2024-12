Ambiente e Legalità, report sulle ecomafie: presente anche commissario Sin Errigo

Emilio Errigo

Emilio Errigo, commissario straordinario per la Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara, parteciperà oggi, giovedì 5 dicembre, alla Conferenza nazionale “Ambiente e legalità: insieme per il futuro” promossa da Legambiente e dall’Arma dei Carabinieri in occasione del trentennale della presentazione del primo rapporto sull’ecomafia presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Alla conferenza interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali a agroalimentari, Jacopo Morrone, il direttore generale dell’Ispra, Maria Siclari e il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani; il Gen. Andrea Rispoli Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri; il Gen. Fernando Nazzaro, Comandante Carabinieri per la Tutela e la Sicurezza Energetica.

Durante la conferenza verranno presentati da Legambiente i dati relativi ai reati ambientali accertati negli ultimi tre decenni nel nostro Paese e saranno premiati i vincitori del concorso nazionale “Ambiente e legalità: insieme per il futuro” rivolto alle scuole di primo e secondo grado.

Il fenomeno dell’ecomafia e più in generale dell’aggressione criminale all’ambiente nel nostro Paese analizzati nel report rappresentano un contributo fondamentale in termini di analisi e di consapevolezza circa l’impatto ambientale, sociale ed economico di attività illecite in cui si evidenziano anche gli interessi diretti delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

L’invito a partecipare a questa giornata rappresenta per Errigo un riconoscimento per il lavoro svolto in cooperazione con i Comandi e Reparti Specializzati nella difesa e tutela dell'Ambiente ed Ecomafie dell'Arma dei Carabinieri come Commissario del SIN ed all’impegno costante contro gli illeciti ambientali e per la difesa degli ecosistemi e della biodiversità che hanno contribuito, già nel 2006, a riconoscere al commissario, il prestigioso riconoscimento nazionale “Ambiente e Legalità in Italia di Legambiente”.