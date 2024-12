Crotone: in bici con la marijuana nel portapacchi, arrestato per spaccio

La Squadra Volanti della Questura di Crotone ha arrestato un 54enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti, durante un controllo di routine nel quartiere Acquabona, una delle piazze di spaccio più note del capoluogo, hanno notato l’uomo, conosciuto per i suoi pregiudizi specifici, mentre era in bicicletta e hanno deciso di fermarlo.

L’insofferenza manifestata dal 51enne ha però insospettito i poliziotti che nel portapacchi della bici hanno trovato un involucro con dentro circa 300 grammi di marjuana oltre ad un bilancino elettronico di precisione. La droga è stata sequestrata mentre per l’uomo è scattato l’arreso in flagranza.