Incidente sulla A2: traffico rallentato nel tratto di Villa San Giovanni

A causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 348,300, il traffico è temporaneamente rallentato sulla Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto più veicoli. Al momento il transito risulta rallentato dal km 339,960 al km 349,722.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

(in aggiornamento)