Calcio, Eccellenza. “Scossa tecnica” a Lamezia: licenziati mister, ds e dirigente tecnico

La Vigor Lamezia Calcio, “dopo un'attenta riflessione” ha deciso di sollevare dall'incarico il responsabile dell'area tecnica Carmine Donnarumma, il Direttore Sportivo Antonio Morelli e l'allenatore Danilo Fanello.

Una decisione che la compagine lametina definisce “assai sofferta per la professionalità, l'attaccamento ai colori, le qualità indiscusse professionali e personali di tutti e tre”.

È la stessa Vigor a spiegare in una nota ufficiale che “le separazioni, in qualsiasi circostanza, non sono mai facili, ma mai come in questo caso sono state spiacevoli da affrontare. Quando si incontrano nei propri percorsi persone così dedite non solo al proprio lavoro ma ai colori che rappresentiamo è davvero complicato pensare ad una interruzione”.

La società però ha un obiettivo e quello rimane, viene assicurato: portare la Vigor Lamezia in categorie che merita “e questo pensiero ci ha portati a voler intraprendere questa 'scossa'. Una scossa ci auspichiamo il più possibile positiva”.