Fondazione Giuliani: Cosenza una e trina fra politica, unioni e campanili

Cosa succederà dopo il flop del referendum sulla fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero? La politica continuerà ad interrogarsi sulle possibili prospettive di collaborazione tra i comuni del territorio bruzio e, via via, di graduale integrazione territoriale? In che modo? Attraverso quali scelte?



Sono alcune domande che faranno da sfondo all'incontro sul tema: "Cosenza una e trina, tra politica, unioni e campanili", promosso dalla Fondazione "Attilio e Elena Giuliani", in collaborazione con la Rete delle Associazioni Culturali e il Comune di Cosenza, in programma domani, sabato 14 dicembre, alle 18,30, a Villa Rendano, iniziativa alla quale parteciperanno Franz Caruso, Giacomo Mancini, Mario Occhiuto, Sandro Principe ed Enzo Paolini. L'evento sarà coordinato dal giornalista Antonlivio Perfetti.