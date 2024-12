Sviluppo eco-sostenibile, Cetraro si conferma città amica delle api

Tutto pronto per l'iniziativa “Cetraro, città amica delle api”, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ermanno Cennamo, che si svolgerà domenica 15 nel suggestivo centro storico della località tirrenica, ed organizzato dall'Assessore alla Cultura, Turismo e Marketing Rosanna Mortati.

L’intento è quello non solo di continuare a promuovere tutte le azioni volte a garantire un modello di sviluppo eco-sostenibile, rivolgendo grande attenzione alla tutela delle api, ma anche di unire, in una serata magica, momenti culturali e la celebrazione dell’identità del territorio.

L’evento, con inizio alle 16:00, si articola in un programma che prevede: un mercatino di prodotti a base di miele, e in genere, della tradizione gastronomica e di prezioso artigianato locale, a Piazza del Popolo; musica natalizia e tradizionale, curata e a tratti remixata dai professionisti Angelo Aloe e Piero Tucci, che sapranno inserire anche brani pop, per un sano divertimento offerto alla città.

Previsto anche un convegno, con la presentazione dei lavori da parte dell’assessore Mortati, i saluti del vicesindaco Barbara Falbo, dell’ideatore del progetto Tommaso Cesareo e dell’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.

Quindi, si entrerà in tema con il contributo del prof. Giuseppe Passarino, Direttore del Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze della Terra Università della Calabria, di Francesco Carlomagno, Entomologo dell’UNical e di Ennio Avolio, Nutrizionista dell’Unical.

Testimonial sarà la Squadra Smile Pallanuoto Femminile Cosenza, che milita nella Serie A nazionale, presente col suo presidente Francesco Manna e con le atlete, che utilizzano il miele nella loro dieta sportiva.

Si allega il programma dell’iniziativa, organizzata i collaborazione con la Pro Loco Civitas Citrarii con il contributo della Regione Calabria.