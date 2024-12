Nuova stagione al Politeama, preapertura a Natale col Christmas Gospel Concert

Si avvicina il conto alla rovescia verso l’evento di preapertura della stagione di “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro con il Christmas Gospel Concert del prossimo 23 dicembre.

Protagonista sul palco l’Inspirational Choir of Harlem, capitanato dal leggendario Anthony Morgan. Direttamente dagli Stati Uniti, un gruppo di voci straordinarie, che vantano collaborazioni illustri con Aretha Franklin, Stevie Wonder e Bono & U2, pronti a far vibrare l’aria con un mix esplosivo di Gospel, Jazz, Pop e R&B.

Un’occasione per ritrovarsi a teatro e augurarsi un buon Natale in compagnia della suggestiva tradizione musicale americana.

La proposta del Politeama proseguirà nel nuovo anno con diverse date uniche in Calabria e protagonisti di assoluto rilievo: musicisti di prestigio internazionale come Stefano Bollani, Giovanni Sollima, Andrea Morricone, grandi attori come Peppe Barra e Carlo Buccirosso, due allestimenti lirici - l’Aida di Verdi e l’Orfeo di Monteverdi - straordinari trasformisti come Arturo Brachetti.