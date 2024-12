Chiama la polizia e denuncia il compagno violento, che viene allontanato da casa

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentate lesioni aggravate ai danni della convivente, nella serata di ieri gli uomini della Polizia di Stato di Corigliano Rossano hanno eseguito nei confronti di uno straniero una misura cautelare che prevede il suo allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alla vittima.

Le indagini sono scattate dopo un primo intervento della Squadra Volante a casa della coppia, chiamata proprio dalla donna. Subito erano stati notati vari lividi sul viso di quest’ultima, ma soprattutto un vistoso occhio gonfio.

Fatto arrivare sul posto il 118 e prestati i primi soccorsi, la donna era stata poi portata in ospedale per le cure e nell’occasione aveva raccontato ai poliziotti di una serie vessazioni subite dal compagno, degenerate spesso in violenze sia fisiche che verbali.

Raccolta la denuncia in ospedale, coordinati dalla Procura locale, si è giunti a chiedere un provvedimento d’urgenza a carico dell’uomo che prevedesse proprio l’allontanamento dalla casa familiare.

L’indagine avrebbe poi consentito di raccogliere altri elementi a carico dello straniero ed in forza dei quali, su richiesta del magistrato competente, la misura cautelare è stata così convalidata dal Gip del Tribunale di Castrovillari che ha emanato l’ordinanza applicativa.

L’uomo è stato allontanato e non potrà avvicinarsi alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati abitualmente con l’obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 300 metri.