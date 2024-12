Castrovillari. Maxi rissa tra giovani in pieno centro, in sei portati in carcere

Si sono spalancare le porte del carcere di Castrovillari per sei giovani (altri due sono stati invece denunciati) coinvolti in una maxi rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi nella centralissima via Caldora della città del Pollino, zona solitamente frequentata da ragazzi, soprattutto nel weekend.

Da quanto ricostruito dai Carabinieri, i giovani, arrestati in flagranza, tutti sotto i 25 anni di età, e tre dei quali stranieri, si sarebbero affrontati lanciandosi rispettivamente sassi e bottiglie.

Per riportare la calma sono dovute intervenire le gazzelle dell’Arma, che hanno evitato eventuali degenerazioni. I fermati sono ora in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo che dovrebbero tenersi oggi.