Presentato Wine Land, l’evento enogastronomico si terrà a Crotone dal 27 al 30

L’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, Raffaele Nebbioso e Alberto Laratta, in rappresentanza di Somewhere Aps e del progetto Wine Land, promosso in collaborazione con la Regione Calabria, hanno illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Cittadella a Catanzaro, Wine Land 2024 “Cibi e tradizioni”, la quarta edizione di un evento enogastronomico di riferimento in Calabria che si svolgerà a Crotone in 4 giornate, dal 27 al 30 dicembre. Sono intervenuti all’incontro con la stampa anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e Paolo Ippolito, ambasciatore Città del vino.

“Fino anche a soli cinque anni fa – ha affermato l’assessore Gallo – quando si entrava in un ristorante calabrese, si ordinavano due o tre vini calabresi su dieci. Oggi la situazione è cambiata, anche sotto la spinta delle politiche messe in campo dalla Giunta Occhiuto, che ha voluto puntare su competitività, qualità e promozione, ad esempio attraverso la partecipazione a diverse iniziative del settore, che replicheremo anche nel 2025, come il Vinitaly, il Merano Wine Festival. Saremo anche a Parigi Dusseldorf, e a Cirò con una edizione fuori fiera del Merano Wine Festival, e con il Vinitaly South di Calabria a Sibari".

"Il tutto nel segno di una consapevolezza che fino a qualche anno fa non c’era: la convinzione, cioè, che quello che produciamo è di grande qualità e che questa combinazione fra il beverage e il food può diventare un modello di sviluppo per la promozione delle nostre eccellenze enologiche e gastronomiche. Con questa manifestazione – ha aggiunto Gallo -, Crotone avrà il riconoscimento che merita come una delle province più emblematiche della nostra regione per la produzione di vino, formaggi e ortaggi di grande qualità. Perciò, il nostro obiettivo è di puntare su un livello di promozione, anche territoriale, per costruire quel sistema di consapevolezza che è un grande traguardo”.

Il sindaco Voce si è detto sicuro che “anche questa edizione darà risultati importanti. La partecipazione sarà straordinaria e noi faremo in modo – ha detto – di accogliere tutti nella nostra città dando la possibilità al pubblico, in particolare quello proveniente da fuori provincia, di godere delle esperienze offerte dalla manifestazione integrandole con quanto sa offrire di meglio il territorio”.

Nebbioso e Laratta hanno esposto nel dettaglio i numeri di Wine Land, rilevando che la manifestazione cresce in partecipazione e importanza ad ogni edizione. Dai 5 mila visitatori della prima edizione nel 2021 ai 10 mila della terza edizione nel 2023, Wine Land ha coinvolto oltre 30 tra cantine e aziende gastronomiche, sommelier professionisti, e appassionati di vino e cultura del territorio.

Un evento che continua ad attrarre migliaia di persone grazie a un’offerta sempre più ricca e diversificata con 12 mila le persone coinvolte per questa edizione, attraverso un palinsesto ampio e collaborativo, che mette insieme una rete di aziende enogastronomiche che saranno le protagoniste della manifestazione: 20 cantine e 60 etichette calabresi e 10 player del settore food, in un connubio di tradizione e innovazione.

Ippolito ha parlato della creazione di una rete tra produttori tanto auspicata che consente una presenza massiva a tutte le iniziative più importanti del settore e all’incremento dell’esportazione dei vini calabresi di qualità e tra i più pregiati al mondo. L’edizione 2024 prevede eventi diurni e serali dedicati a diversi tipi di target diffusi in tutta l’area dedicati al mondo del vino e alle eccellenze vitivinicole locali. Piazza mercato a Crotone farà da cornice a degustazioni diffuse, musica e intrattenimento di qualità.