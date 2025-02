Presentata la nuova edizione della Crotone Bper Carnival Race

È stata presentata questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Crotone l’edizione 2025 della Bper Crotone International Carnival Race organizzata dal Club Velico cittadino con il sostegno dell'ente. A presentare l’evento sportivo e gli appuntamenti collaterali che si snoderanno dal 23 febbraio al 4 marzo prossimi l’assessore allo sport Luca Bossi, il presidente del Club Velico Gianluca Ruperto, Loris La Greca del Club Velico e il direttore della Sede di Crotone della Bper Banca Gianni Guarascio. Sono intervenuti l’assessore Filly Pollinzi, Paola Proto e Francesco Verri, già presidenti del club.

Una edizione sportiva che si arricchisce di anno in anno. A gareggiare nello “Stadio del Vento” in quello che è diventato l’evento tra i più importanti del panorama velistico italiano ed internazionale saranno 300 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero. Saranno oltre mille le presenze in città tra atleti ed accompagnatori ed è stimato che nelle dieci edizioni della competizione sono state registrare oltre 24.000 presenze in città. Quest’anno la Bper Crotone International Carnival Race è abbinata al Trofeo Kinder Optimist Italia ed al trofeo optisud aperto solo ai timonieri italiani. Le regate inizieranno sabato primo marzo e termineranno martedi 4 marzo.

La competizione sportiva sarà arricchita da una serie di eventi a partire dal 23 febbraio alle 10.30 sul lungomare cittadino con l’iniziativa curata dal Comune di Crotone e da Calabria Movie che prevede trampoliere show, mini parco gonfiabile, spettacolo di magia, area gaming, torneo “Mario Kart” e la parata delle Mascotte Cartoon.

Il 28 febbraio alle ore 17.00 in piazzale Ultras ci sarà la partenza del “Carnival Parade” la tradizionale parata di carnevale quest’anno ispirata a Frozen, con carri, trampolieri, pole dance, danza area, show fuoco e show magia a cura del Club Velico, del Comune di Crotone, Calabria Movie e con la collaborazione del Liceo Artistico Arnaldo Mori.

Evento nell’evento, la sera alle ore 18.30 l’inaugurazione del nuovo porto turistico a cura dell’Autorità di Sistema Portuale con spettacolo di fuochi pirotecnici. Sabato 1 marzo presso il Museo di Pitagora, la mattina, le mostre “Chiese e Castelli di Calabria e Lucania” e “Fotciencia 2.0 viaggio tra scienza ed arte” Nel pomeriggio alle ore 17.30 presso “Vinarte” la presentazione del libro di Domenico Dara “Liberata”

La sera alle ore 20.30 in piazza Mercato “Let’dance Carnival Party”, concerto con Shining Voices e dj set animato da Walter Russo e Giorgio Franzè a cura del Comune di Crotone, Calabria Movie e Club Velico.

Domenica 2 marzo alle 10.30 sul lungomare Stand Musica, sfilata, show bolle, mini parco gonfiabile mentre presso il Museo Archeologico Nazionale è prevista una visita guidata a cura del Consorzio Jobel.

Lunedì 3 marzo alle ore 10.30 presso il Liceo Scientifico Filolao il convegno a cura dell’Università della Magna Grecia “Il mondo è tuo, rispettalo”

Martedì 4 marzo alle ore 15.00 presso il Club Velico, nell’area di regata, la premiazione e la cerimonia di chiusura.