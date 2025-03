Vela, Carnival Race. Vento medio per la seconda giornata, attesa oggi l’onda Crotone

Bottino pieno e programma rispettato: i primi due giorni della decima edizione della Crotone International Carnival Race 2025, che vede in gara nel capoluogo pitagorico ben 284 giovanissimi velisti, sono stati un successo, con tutte le prove portate a termine.

Anche il secondo giorno si è concluso con tre prove su tre effettuate per la Divisione A e una per la Divisione B. Le condizioni sono state di vento medio con un massimo di 12 nodi con raffiche fino a 15 nodi, con provenienza da nord e con una onda in crescita con il numero delle prove.

Nella Divisione A, al comando della classifica provvisoria rimane Andrea Tramontano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia (DSQ-2-4), sale al secondo Matteo Adduci della Lega Navale Italiana Mandello del Lario (1-4-3) ed al terzo posto recupera Artur Brighenti della Polisportiva Fior D'olivo Acquafresca con due ottimi primi ed un terzo nelle prove di domenica.

Tra le regatanti, la prima posizione è di Mia Paoletti, attualmente ventiquattresima in classifica generale seguita dalla Greca Pinelopi Stratou della Sailing Club Of Porto Rafti a soli 5 punti di distanza. Buon recupero degli timonieri del Club Velico Crotone, Ruben Soda che chiude la prova 4 con un fantastico 1° posto e di Dario Cortese che oggi fa un 5 ed un 6: sicuramente oggi li vedremo nella flotta gold.

Infatti da oggi la Divisione A sarà divisa in Gold, Silver e Bronze. Divisione sicuramente utile per le condizioni del mare che si prevedono dato che è in arrivo la famosa onda di Crotone.

La Divisione B, ha disputato ieri una sola prova. Una scelta prudenziale del comitato di regata legata a condizioni meteo non certe. Per i primi due posti c’è stato il cambio rispetto a ieri, infatti sale a primo Matteo D’Addabbo del Circolo della Vela Bari (2) e scende al secondo posto Marco Scaturro del Circolo Velico Marsala (12), seguito da Killan Breda del Club Velico Portocivitanova (8).

Ma la giornata ha segnato un arrivo veramente emozionante per i crotonesi con il primo posto di Nicolas Suppa, il terzo di Lorenzo De Santis e il quarto di Giorgio Paonessa.

Tra le cadette, la prima posizione è sempre occupata da Vittoria Pagani del Circolo Vela Torbole, che rimane sesta in classifica generale e che oggi ha chiuso in quinta posizione.

Molto soddisfatto e contento il presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto per il clima di gioia e divertimento che si sta vivendo sia a terra che in acqua. Il campo di regata di Crotone non tradisce mai.

Il weekend di sole e temperature miti ha favorito la presenza del pubblico che ha affollato il villaggio della regata allestito al porto. Presenti nei primi due giorni di regata il presidente FIV Francesco Ettorre, il vicepresidente Giuseppe D’Amico ed il segretario della classe optimist Valter Cavallucci.

Oggi, secondo le previsioni meteo, potrebbe arrivare il vento da Nord fino a 22 nodi, con la famosa onda di Crotone: condizioni che metteranno alla prova le capacità dei timonieri e potrebbero modificare la classifica.